Экс-гендиректор «Спартака» Цорн: «Поздравляю «Зенит» с очередным титулом»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Томас Цорн высказался об итогах чемпионата России.

«В этом сезоне реально три команды боролись за первое место, и это, безусловно, добавило сезону эмоций и внимания. Но, несмотря на всё, хочу поздравить «Зенит» с очередным титулом», - передает слова функционера «Чемпионат».

Петербургский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Это произошло благодаря победе «сине-бело-голубых» над «Ростовом» (2:1) и поражению московского «Динамо» от «Краснодара» (0:1). Столичному клубу было достаточно ничьей для триумфа, но команда допустила осечку.