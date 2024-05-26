Клаудиньо рассказал, покинет ли «Зенит»

Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос, останется ли он в команде на следующий сезон.

«У меня контракт до 2027 года. На данный момент — да. Я должен отработать свой контракт», — заявил Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что счастлив в «Зените», поэтому хотел бы остаться в команде.

27-летний полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2021 года. В этом сезоне игрок принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором девяти ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Клаудиньо составляет 18 миллионов евро.