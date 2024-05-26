В «Факеле» высказались о будущем тренера команды Черевченко

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о будущем наставника воронежской команды Игоря Черевченко.

По словам Асхабадзе, Черевченко имеет долгосрочный контракт с «Факелом» и не покинет клуб ближайшим летом.

«У Игоря Геннадьевича долгосрочный контракт с нашим клубом. Укомплектован ли его тренерский штаб? Это зависит от тренера. Если он сам захочет внести какие‑то коррективы, то мы их обязательно рассмотрим», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, Черевченко возглавил «Факел» в апреле текущего года сменив на этом посту Сергея Ташуева. Прошедший розыгрыш чемпионата России воронежцы завершили на 11-м месте в турнирной таблице и смогли сохранить прописку в РПЛ.