Джикия категорично оценил сезон «Спартака»

Защитник Георгий Джикия поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в сезоне-2023/2024.
«Итог отрицательный. Неудовлетворительный. Такое место в турнирной таблице, нас, конечно, не устраивает. Но сезон закончился – это нужно принять как факт», - передает слова 30-летнего футболиста «Чемпионат».
Ранее было объявлено, что Джикия покинет «красно-белых» по окончании нынешнего сезона.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на пятой позиции. «Народная команда» набрала 50 очков и отстала от ставшего чемпионом «Зенита» на семь баллов.
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