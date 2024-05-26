Деменко: «Не думаю, что в составе «Зенита» произойдут кардинальные изменения»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко подвёл итоги завершившегося розыгрыша чемпионата России, в котором победу одержал «Зенит».

По мнению эксперта, летом состав петербургской команды изменится, но не кардинальным образом.

«Зенит» наверняка будет меняться, но от факта, что он чемпион России шестой раз подряд, мы никуда не денемся. Я не думаю, что в составе «Зенита» будут кардинальные изменения, но три-четыре позиции, мне кажется, поменяют», — цитирует Деменко Metaratings.

Отметим, что последней командой, которой удавалось выигрывать чемпионат России до «Зенита», остаётся «Локомотив», сделавший это в 2018 году.