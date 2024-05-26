«Урал» обратился к болельщикам после попадания в стыковые матчи

Екатеринбургский «Урал» посредством социальных сетей обратился к своим болельщикам. Сезон для команды не закончен, подопечные Виктора Ганчаренко сыграют против «Акрона» в переходных матчах.
«Мы слышали вас в Москве, и мы всегда слышим вас дома, оранжево-чёрные. Знаем, что не показываем достойный результат, но обещаем отдать все силы для победы в матчах с «Акроном», - говорится в публикации клуба.
Напомним, что по итогам сезона Российской премьер-лиги «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице. Стыковые матчи с тольяттинским «Акроном» состоятся 29 мая и 1 июня.
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