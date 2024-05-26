Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил варианты решения вратарской проблемы в московском клубе.
- Как вы думаете, есть смысл возвращать Помазуна из аренды?
- Я же не в руководстве ЦСКА. Не знаю, какие там мысли. Да, мы можем с вами что-то предполагать, но конечной информации у нас нет.
- Набабкин в выходные сыграл последний матч за ЦСКА. Грустно?
- Приходит время, когда игроки уходят. Да, оно грустное. Но это спортивная жизнь. Мы все когда-то расстаемся с футболом. Радует, что ему предложили возможность работать в системе ЦСКА.
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