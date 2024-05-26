В «Динамо» подвели итоги сезона после упущенного чемпионства в Краснодаре

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги сезона после упущенного чемпионства в Краснодаре.
«Нашей задачей было попасть в тройку, мы её выполнили. Выполнили досрочно. Тем не менее, удача, которая сопутствовала нам, дала возможность помечтать о чём-то большем. К сожалению, не получилось», - передает слова руководителя «РБ Спорт».
«Динамо» могло стать чемпионом России, если бы в последнем туре не проиграло на выезде «Краснодару». «Бело-голубые» не смогли набрать заветное очко, уступив со счетом 0:1. Чемпионом страны в очередной раз стал петербургский «Зенит».
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