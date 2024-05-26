В «Динамо» подвели итоги сезона после упущенного чемпионства в Краснодаре

«Нашей задачей было попасть в тройку, мы её выполнили. Выполнили досрочно. Тем не менее, удача, которая сопутствовала нам, дала возможность помечтать о чём-то большем. К сожалению, не получилось», - передает слова руководителя «РБ Спорт».