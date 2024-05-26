Игрок «Зенита» Клаудиньо: «Чемпионат был очень сложным»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о завершившемся розыгрыше чемпионата России, в котором его клуб стал чемпионом в шестой раз подряд.

«Думаю, этот чемпионат был очень сложным. Но нам удалось выиграть золото, а это было главной целью на этот сезон», — приводит слова Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше РПЛ 27-летний Клаудиньо провёл 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Бразилец стал уже трёхкратным чемпионом России в составе петербургской команды.

Отметим, что уже 2 июня «Зенит» сможет завоевать ещё один трофей, когда встретится с «Балтикой» в Суперфинале Кубка России. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.