Шалимов высказался об игре «Динамо» против «Краснодара»

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал поражение московского «Динамо» в поединке 30-го тура РПЛ с «Краснодаром». «Бело-голубые» проиграли со счетом 0:1.
«Я не мог понять - это они осознанно играют от обороны или нет. Если тебя не устраивает счёт, тогда выпускаешь высоких или отправляешь в атаку центрального защитника. Потом начинаешь подавать, а там отскоки, давление, стандарты», - высказался тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».
По итогам сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Краснодар» финишировал на второй строчке, а чемпионом стал петербургский «Зенит».
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