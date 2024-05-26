Шалимов высказался об игре «Динамо» против «Краснодара»

«Я не мог понять - это они осознанно играют от обороны или нет. Если тебя не устраивает счёт, тогда выпускаешь высоких или отправляешь в атаку центрального защитника. Потом начинаешь подавать, а там отскоки, давление, стандарты», - высказался тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».