Галактионов принял решение о будущем в «Локомотиве»

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями относительно своего будущего в стане «железнодорожников».
«Желание продолжать работу у нашего тренерского штаба есть. Развивать игроков, добиваясь с ними результата - интересная работа, я бы хотел её продолжить. Но это должно быть обоюдное желание», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что по итогам сезона «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Срок действующего трудового соглашения между 40-летним специалистом и «железнодорожниками» истекает в конце июня.
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