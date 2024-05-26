Корнеев оценил шансы Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

СМИ сообщали, что игрок сборной России в скором времени пройдёт медосмотр и подпишет пятилетний контракт с французской командой.

«Если Доннарумма живой и здоровый, то, мне кажется, у Матвея нет шансов. Нужно ещё учитывать процесс адаптации. Чемпионат Франции более физически сложный. Там другие размеры игроков, на стандартах двухметровые ребята летят», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Ранее «Краснодар» в заключительном туре первенства страны на своём поле оказался сильнее столичного «Динамо» (1:0). «Быки» финишировали на второй позиции турнирной таблицы, заработав 56 баллов.