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Широков: «Возможно, Акинфееву пришло время уступить место молодым»

26 Мая 2024 • 11:21 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с московским клубом до 2026 года.

По мнению эксперта, тренерскому штабу «армейцев» стоит больше доверять молодым голкиперам.

«Возможно, пришло время уступить место или годик выступать в качестве играющего тренера. Дать больше возможности играть молодым вратарям. Может, стоит больше ключевых матчей давать Торопу», — цитирует Широкова Metaratings.

Напомним, Акинфеев защищает цвета ЦСКА с 2003 года. В прошедшем сезоне 38-летний вратарь провёл 27 матчей, в которых пропустил 34 мяча и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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