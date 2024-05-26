Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

- «Динамо» – проклятый клуб?

- Забить надо было и все. Вы хотите стать чемпионами, надо всего один мяч забить. «Динамо» хотело отстоять на ноль в матче с командой, которая тоже на чемпионство претендует? Это бред. Проклятье здесь ни при чем.

- Личка ошибся с выбором стартового плана?

- Тренер очень хороший. Он сделал все, что мог. Но «Динамо» не хватило чемпионского запала. «Динамо» очень боялось, чемпионства так не выигрываются.