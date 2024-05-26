Бубнов: «Галицкому – двойка, получил по карме»

«Команда отработала на четвёрку, а вот руководству во главе с Галицким можно ставить двойку. Увольнение Ивича было ошибкой. Это место не Мусаева - он ничего не успел поменять в команде. Галицкий получил по карме», - передает слова эксперта Sportbox.