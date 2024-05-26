Бубнов: «Галицкому – двойка, получил по карме»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов отреагировал на второе место в «Краснодара» в чемпионате России.
«Команда отработала на четвёрку, а вот руководству во главе с Галицким можно ставить двойку. Увольнение Ивича было ошибкой. Это место не Мусаева - он ничего не успел поменять в команде. Галицкий получил по карме», - передает слова эксперта Sportbox.
Напомним, что в последнем туре чемпионата России «Краснодар» на своем поле минимально обыграл московское «Динамо». «Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».
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