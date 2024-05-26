Медведев — о чемпионстве «Зенита»: «Футбольные боги видят, кто лучший»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поздравил болельщиков петербургской команды с завоеванием чемпионского титула.

Напомним, вчера, 25 мая, петербуржцы обыграли «Ростов» (2:1) в матче 30-го тура РПЛ и смогли завоевать свой шестой титул кряду.

Отметим, что «сине-бело-голубые» не смогли бы добиться этого успеха, если бы в параллельной игре «Краснодар» не обыграл «Динамо».

«Хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» по всей стране с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так. Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший — «Зенит»! — сказал Медведев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, опередив второй «Краснодар» на одно очко.