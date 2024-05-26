Шунин: «Динамо» не выполнило задачу, есть полное опустошение»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в беседе с журналистами высказался об итогах сезона.

«Нет никакого удовлетворения от сезона. Мы не выполнили задачу на сезон, которую ставили перед собой. К сожалению, мы возможностью не воспользовались. Есть полное опустошение», - передает слова голкипера «бело-голубых» Metaratings.ru.

В последнем туре чемпионата России «Динамо» устраивала ничья в гостевом матче с «Краснодаром». Однако столичный коллектив потерпел поражение со счетом 0:1. Этой неудачей «бело-голубых» воспользовался петербургский «Зенит» и защитил чемпионский титул.