Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение дончан в матче 30-го тура с «Зенитом» (1:2).

- Вы не устали от гегемонии «Зенита»?

- Сейчас никто не может создать достойную конкуренцию «Зениту». Просто сегодня все решилось только в последнем туре. Но счет по игре, все по делу. «Ростов» проиграл по игре.

- Что вы можете сказать про ошибку Песьякова?

- Надо посмотреть на полет мяча в повторе. Но такие мячи надо брать.

- Как оцените сезон для «Ростова»?

- Провальным его не назовешь. Но после четвёртого места занять восьмое – это регресс. Ставлю твердую тройку.