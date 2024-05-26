Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение дончан в матче 30-го тура с «Зенитом» (1:2).
- Вы не устали от гегемонии «Зенита»?
- Сейчас никто не может создать достойную конкуренцию «Зениту». Просто сегодня все решилось только в последнем туре. Но счет по игре, все по делу. «Ростов» проиграл по игре.
- Что вы можете сказать про ошибку Песьякова?
- Надо посмотреть на полет мяча в повторе. Но такие мячи надо брать.
- Как оцените сезон для «Ростова»?
- Провальным его не назовешь. Но после четвёртого места занять восьмое – это регресс. Ставлю твердую тройку.
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