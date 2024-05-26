Игрок «Краснодара» Оласа: «Смена тренера — решение руководства клуба, мы должны делать свою работу»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о смене тренера, которая произошла по ходу текущего сезона.

Напомним, в марте на посту наставника «быков» Владимира Ивича сменил Мурад Мусаев.

По мнению уругвайского футболиста, игроков не должны беспокоить перестановки на тренерском мостике команды.

«Смена тренера — решение руководства клуба. Мы только должны делать свою работу, выкладываться на максимум, вне зависимости от того, с кем мы играем — с Ивичем или Мусаевым. Они оба хороши», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Отметим, что прошедший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» на одно очко.