Широков: «Спартак» как «Спартак», на своём привычном уровне»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о выступлении московского «Спартака» в сезоне-2023/2024.
«Спартак» как «Спартак». На своём привычном уровне. Станкович? По ожиданиям ничего не изменится. По крайней мере, на начальном этапе. К концовке будущего сезона будет понятнее картина», - передает слова Широкова Metaratings.ru.
По итогам сезона «красно-белые» набрали 50 баллов и финишировали на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича отстали от петербургского «Зенита, ставшего чемпионом, на семь очков.
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