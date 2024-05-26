Миллер: «Петербург - столица российского футбола!»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался о чемпионстве петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Это было невероятно! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Петербург - столица российского футбола! «Зенит» - чемпион!» - передает слова руководителя пресс-служба «сине-бело-голубых».

В заключительном туре Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Благодаря поражению московского «Динамо» от «Краснодара» (0:1) команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.