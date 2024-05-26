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Газзаев: «Пари НН» убрал Юрана, и что, лучше стало?»

26 Мая 2024 • 10:38 Комментировать
Пари НН
...
Арсенал Тула
29.05 18:00

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о решении руководства «Пари НН» уволить Сергея Юрана.

«Пари НН» пригласил серба Илича. И что, разве стало лучше? Какие результаты? Две ничьих и два поражения... По-моему, всё-таки необдуманное решение руководства клуба, — приводит слова специалиста издание «СЭ».

«Пари НН» вечером субботы смог забрать в копилку один балл в Самаре после ничьей с местными «Крыльями Советов». Но для того, чтобы покинуть зону стыков, этого не хватило.

Теперь команде придётся сразиться с тульским «Арсеналом». Игра запланирована на 29 мая.

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ПАРИ НН АРСЕНАЛ ТУЛА
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