Салихова: «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение об очередном чемпионском титуле «Зенита» в Российской премьер-лиге.
«Можно дружно похлопать и «Краснодару», и «Динамо», и «Спартаку» - сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась», - передает слова Заремы Sport24.
Напомним, что петербургский «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги в шестой раз подряд. На втором месте в турнирной таблице финишировал «Краснодар». Призовую тройку замкнуло московское «Динамо».
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