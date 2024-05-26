Салихова: «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

«Можно дружно похлопать и «Краснодару», и «Динамо», и «Спартаку» - сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась», - передает слова Заремы Sport24.