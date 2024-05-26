Кассьерра: «В моих успехах нет никакого секрета»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, ставший лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата России, высказался о своём достижении.

Напомним, петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России, а Кассьерра сумел забить 21 гол в 28 проведённых матчах.

По словам колумбийского футболиста, для него самое важное — это то, что команда смогла выиграть титул.

«В моих успехах в нынешнем сезоне нет никакого секрета. Я провёл хороший сезон — в основном в конце. Были матчи, где я забивал, а были те, где у меня это не получилось. Важнее, что мы стали чемпионами», — цитирует Кассьерру «Чемпионат».

Кассьерра выступает за «Зенит» за «Зенит» с 2022 года. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» нападающий успел провести 71 матч, в которых забил 30 мячей и сделал 16 результативных передач.