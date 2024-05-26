Смолов: «Третье место «Динамо» - как будто бы не так плохо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов подвел итоги сезона РПЛ для «бело-голубых».

«Если постараться посмотреть шире, то третье место - как будто бы не так плохо. Но, поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем поединке с «Краснодаром» московский клуб устраивала ничья. Однако подопечные Марцела Лички потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Это осечкой воспользовался петербургский «Зенит» и в шестой раз подряд стал чемпионом России.