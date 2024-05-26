Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России.

- «Динамо» проклято?

- Не скажу. Призовое место заняли, был отличный шанс стать чемпионами, но не хватило опыта. В таких матчах на первое место выходят нервы. Если ты начинаешь трястись, это сказывается. «Динамо» тряслось, играло с мандражом. Конечно, на кону стояло очень много. Естественно, команде не хватило опыта и психологии.

- То есть Личка не виновник поражения?

- Понятно, что он исходил из своего видения ситуации. Он же отвечает за результат. Но ему и ребятам чего-то не хватило.

- Но «Зениту» повезло?

- Это чемпионство надолго останется в памяти ребят. Это не прошлогодний титул, сейчас другие эмоции у футболистов «Зенита». Они смогли справиться с нервами, а их соперники – нет.