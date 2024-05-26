Нападающий «Динамо» Смолов поздравил «Краснодар»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов в разговоре с журналистами высказался о поражении от «Краснодара» (0:1) в гостевом поединке Российской премьер-лиги.

«Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло. Все зависело от нас, но не получилось даже сыграть вничью», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Из-за поражения в заключительном туре «Динамо» опустилось с первого места на третье. Чемпионом Премьер-лиги в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар».