Геркус оценил результаты Слуцкого в китае

Футбольный функционер Илья Геркус поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа».
«Увидел результаты Леонида Викторовича, меня впечатлило. Слуцкий как тренер сейчас в порядке. Я не сомневаюсь, что он готов успешно тренировать в России кого угодно и выигрывать трофеи», - передает слова Геркуса Metaratings.ru.
Напомним, что Слуцкий был назначен главным тренером «Шанхай Шеньхуа» в конце декабря прошлого года. Под руководством российского специалиста команда занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.
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