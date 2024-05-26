Геркус оценил результаты Слуцкого в китае

«Увидел результаты Леонида Викторовича, меня впечатлило. Слуцкий как тренер сейчас в порядке. Я не сомневаюсь, что он готов успешно тренировать в России кого угодно и выигрывать трофеи», - передает слова Геркуса Metaratings.ru.