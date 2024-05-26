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Воробьёв: «В «Динамо» никто не достоин чемпионства» эксклюзив

26 Мая 2024 • 10:12 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России.

- «Динамо» – проклятый клуб?

- Просто никто, кроме болельщиков, не достоин. Ни вратари, ни Личка, ни совет директоров.

Напомним, что в последнем туре Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде проиграло «Краснодару» со счетом 0:1. По итогам сезона «бело-голубые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице. Чемпионом в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Воробьёв
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