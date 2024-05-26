Комаров: «В матче с «Зенитом» игроки «Ростова» были готовы умереть на поле»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, по ходу встречи южане вели в счёте, однако не смогли удержать своё преимущество и потерпели поражение, которое позволило петербургской команде выиграть РПЛ.

«Не знаю, что случилось в матче с «Зенитом». Наверное, где-то мы сами не реализовали моменты, а соперник сумел это сделать. Но мы все были готовы умереть на поле и отдать всё ради победы», — цитирует Комарова «Чемпионат».

Сезон-2023/2024 «Ростов» завершил на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» же в шестой раз подряд стал чемпионом России.