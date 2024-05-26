Дюков высказался о чемпионстве «Зенита»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал чемпионство петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Поздравляю «Зенит» с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд - выдающееся достижение. Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу», - передает слова Дюкова пресс-служба РФС.

Петербургский клуб стал чемпионом России в шестой раз подряд. На втором месте финишировал «Краснодар», а на третьем – московское «Динамо». После триумфа «Зенита» с главным тренером команды Сергеем Семаком продлили контракт до 2030 года.