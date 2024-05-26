Газзаев: «Выиграть шесть чемпионатов подряд — искусство!»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу петербургского «Зенита» в чемпионате России.

«Сине-бело-голубые» оформили чемпионство после победы над «Ростовом» (2:1) в заключительном туре РПЛ.

«Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Семака!» — цитирует российского специалиста издание «СЭ».

Добавим, что коллектив Сергея Семака имеет возможность оформить золотой дубль. «Зенит» в суперфинале Кубка России сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».