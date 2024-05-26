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Игрок «Оренбурга» Воробьёв: «Счастлив, что мы остались в РПЛ»

26 Мая 2024 • 09:55 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв после матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) заявил, что счастлив сохранить прописку в РПЛ.

«Что чувствую после матча со «Спартаком»? Я счастлив, что мы остались в РПЛ. Это дорогого стоит», — цитирует Воробьёва «РБ Спорт».

Напомним, сезон-2023/2024 «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 31 очко. Последние две строчки заняли «Балтика» и «Сочи», покинувшие высший дивизион российского футбола. «Урал» с «Пари НН» примут участие в стыковых матчах.

Чемпионом же стал петербургский «Зенит», завоевавший уже свой шестой титул подряд.

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Оренбург Дмитрий Воробьёв

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