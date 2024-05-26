«Зенит» надоел уже. Играют одни и те же бразильцы. Кому это надо? Я не понимаю. Какие они герои? Да, болельщиков порадуют, но нам нужны свои футболисты. Я радуюсь, когда у нас появляются талантливые игроки. Но в том, что они появляются, тоже особо нет толку. Все места уже куплены. Мы же сейчас не участвуем ни в каких соревнованиях. Вот сейчас есть отличный шанс обратить внимание на своих футболистов и провести реформы», - сказал Костылев.