Широков назвал Щетинина открытием сезона в РПЛ

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался об игре полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.

Эксперт, назвал 22-летнего футболиста открытием сезона.

«Щетинин — открытие. Он и до этого неплохо играл, просто весну чуть более ярко провёл. Мне лично этот парнишка понравился, он постоянно добавляет. Особых разочарований, наверное, нет», — цитирует Щетинина Metaratings.

В текущем сезоне Щетинин провёл за «Ростов» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 2,5 миллиона евро.