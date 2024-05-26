Нападающий «Зенита» Артур - о голе: «Лучший момент моей карьеры»

Бразильский форвард «Зенита» Артур высказался о своем победном голе в поединке 30-го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (2:1). Этот мяч помог «сине-бело-голубым» в очередной раз стать чемпионами страны.

«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», - передает слова легионера «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги. По итогам 30 туров команда Сергея Семака набрала 57 баллов. На второй строчке финишировал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо».