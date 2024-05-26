«Парень будто выпил водки! Слишком самоуверенный»: реакция болельщиков «ПСЖ» на возможный переход Сафонова

На этой неделе в только российские СМИ писали о вероятном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

Однако, эту новость подхватили и французские СМИ в социальных сетях. Под такими постами болельщики «ПСЖ» оставляли свои мысли насчёт возможного трансфера российского голкипера. «Евро-Футбол.Ру» отобрал самые яркие комментарии из социальных сетей.

«Руководство нашло ещё одного «артиста», - @Jjmkb17

«Он так напоминает такого же растерянного Доннарумму, когда мяч в его ногах», - @SRobbie39

«Этот парень будто выпил водку, слишком самоуверенный», - @sbw8307

«Этот трансфер – подстава, не так ли?» - @nicolasfir

«Он даже хуже, чем Доннарумма», - @adin93500

«Мы собираем худших вратарей Европы», - @Raagnar7

«У него видно ДНК вратарей «ПСЖ», - @rc704258