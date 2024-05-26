«Парень будто выпил водки! Слишком самоуверенный»: реакция болельщиков «ПСЖ» на возможный переход Сафонова

На этой неделе в только российские СМИ писали о вероятном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.
Однако, эту новость подхватили и французские СМИ в социальных сетях. Под такими постами болельщики «ПСЖ» оставляли свои мысли насчёт возможного трансфера российского голкипера. «Евро-Футбол.Ру» отобрал самые яркие комментарии из социальных сетей.
«Руководство нашло ещё одного «артиста», - @Jjmkb17
«Он так напоминает такого же растерянного Доннарумму, когда мяч в его ногах», - @SRobbie39
«Этот парень будто выпил водку, слишком самоуверенный», - @sbw8307
«Этот трансфер – подстава, не так ли?» - @nicolasfir
«Он даже хуже, чем Доннарумма», - @adin93500
«Мы собираем худших вратарей Европы», - @Raagnar7
«У него видно ДНК вратарей «ПСЖ», - @rc704258
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