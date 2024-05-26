Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России.

- Почему «Динамо» снова без трофея?

- Просто игра команды не сбалансирована. Большой крен на атаку, много проблем в обороне. Плюс проблемы во вратарской позиции.

- Можно сказать, что в поражении с «Краснодаром» виноват Личка?

- Наоборот, он по сезону прививал команде уверенность. Футболисты демонстрировали хороший уровень, болельщики ходили на стадион.

- Вы не устали от чемпионств «Зенита».

- Это же не только у нас. «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. «Зенит» лучше укомплектован, у него больше ресурсов. Вот и все.