Газзаев оценил уровень форварда «Краснодара» Кордобы

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев высказался о поражении «Динамо» в матче 30-го тура первенства страны с «Краснодаром» (0:1).

«Нужно отметить Кордобу. Шикарный матч легионера! Буквально затерзал двух центральных защитников гостей. Он их и перебегал, и продавил, и переиграл.

Очень качественный футболист. Вот это действительно серьёзный европейский уровень!» – цитирует специалиста издание «СЭ».

Напомним, что сегодня, 25 мая, в последнем туре РПЛ коллектив Марцела Лички уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал на третьей позиции турнирной таблицы турнира. «Бело-голубые» не могут победить в чемпионате страны с 1976 года.