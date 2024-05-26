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Одного из лидеров «Спартака» хотят увезти в Саудовскую Аравию

26 Мая 2024 • 09:29 Комментировать

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич может продолжить карьеру в другом чемпионате. Интерес к сербскому футболисту проявляют в Саудовской Аравии.

Бабич выступает за «красно-белых» с лета прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026-го. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

Ранее в прессе сообщалось, что интерес к Бабичу проявляет белградская «Црвена Звезда».

В сезоне-2023/2024 Срджан принял участие в 24 поединках «Спартака», отметившись тремя забитыми мячами.

«Спартак» принял решение по защитнику Бабичу

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