Агент Вендела: «Следующий шаг? Посмотрим, что на это скажет рынок»

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, вчера, 25 мая, «Зенит» обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ со счётом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Настало ли время для него сделать следующий шаг? Посмотрим, что на это скажет рынок», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

Контракт бразильского футболиста с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Вендела в 22 миллиона евро.