Рахимов оценил итоговое место «Рубина»

Рулевой «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги сезона для своей команды. В заключительном туре Премьер-лиги казанский коллектив на своем поле расписал мировую с «Сочи» со счетом 1:1.

«Наверное, итоговым местом надо быть довольным. Мы изначально сделали акцент на том, что нам нужно остаться в РПЛ. Восьмое место после выхода из Первой лиги очень даже неплохое», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

По итогам 30 туров казанская команда набрала 42 балла и финишировала на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Рубин» отстал от седьмого места всего на одно очко.