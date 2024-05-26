Бирюков — единственный, кто выиграл с «Зенитом» все 11 чемпионских титулов

Экс-вратарь «Зенита», а ныне тренер вратарей петербургского клуба Михаил Бирюков стал 11‑кратным чемпионом страны в качестве игрока и наставника.

Накануне «сине-бело-голубые» в шестой раз подряд стали чемпионами России, обыграв «Ростов» (2:1) в заключительном туре первенства страны нынешнего сезона.

Таким образом, Бирюков в качестве тренера выиграл с командой все 11 титулов. Ещё в составе «Зенита» специалист завоевал золото чемпионата СССР 1984 года.

Стоит добавить, что коллектив Сергея Семака имеет возможность оформить золотой дубль. «Зенит» в суперфинале Кубка России сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».