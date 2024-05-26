Тренер «Динамо» Личка высказался об упущенном чемпионстве

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался о гостевом матче с «Краснодаром» в рамках 30-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:1 и упустили шанс выиграть золотые медали.
«К сожалению, не был сделан последний маленький шаг. У нас ничего не получилось. Но это жизнь и это футбол. Это был вопрос жизни и смерти. Но надо уважать команду за результат в этом году», - передает слова главного тренера «Чемпионат».
Из-за поражения в последнем туре «Динамо» опустилось на третье место в итоговой таблице. Вторым стал «Краснодар», а чемпионский титул в шестой раз подряд выиграл петербургский «Зенит».
Бан пользователя