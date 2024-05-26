Галактионов: «Локомотив» мог быть намного выше»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выступления своей команды в сезоне-2023/2024. В последнем туре Премьер-лиги «железнодорожники» одержали победу над калининградской «Балтикой» со счетом 3:1.
«У нас были яркие игры. Были матчи, где нам было обидно терять очки, где нам необходимо было выигрывать. Мы могли быть намного выше. От этого больше всего обидно. Хотели оказаться в призёрах», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.
По итогам сезона «Локомотив» набрал 53 балла и финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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