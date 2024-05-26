Федотов: «Акинфеев показал, что есть порох в пороховницах»

После победы над «Уралом» (2:0) в матче 30-го тура Премьер-лиги главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о новом контракте вратаря Игоря Акинфеева.
«Не грустно, что контракт с Акинфеевым продлили всего на два года? Никто не ограничивается двумя годами - Игорь показал, что есть порох в пороховницах. Мы вместе двигаемся вперёд», - передает слова специалиста пресс-служба «армейцев».
Во вчерашней встрече с «Уралом» Акинфеев парировал пенальти. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 38-летний вратарь провел 25 поединков, в которых пропустил 34 мяча.
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