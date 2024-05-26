Генич высказался о завершении сезона РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о завершении сезона Российской премьер-лиги.

«Шальной сезон РПЛ закончен! Всем спасибо! Можно отдыхать», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», который набрал 57 баллов. Для «сине-бело-голубых» это шестое подряд чемпионство в России. На второй позиции в турнирной таблице финишировал «Краснодар» с 56 очками. Призовую тройку замкнуло московское «Динамо» (56). «Бело-голубые» лидировали перед последним туром, но не смогли воспользоваться своим шансом.