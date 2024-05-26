Геркус сравнил Семака с Романцевым: «Чемпионат СССР гораздо сильнее»

Бывший заместитель генерального директора «Локомотива» Илья Геркус сравнил достижения Сергея Семака с другими отечественными специалистами.

«Уже можем. Сергей Семак на полступеньки ниже, но практически в ряду этих заслуженных тренеров. Только Романцев стоит особняком, потому что советский чемпионат был гораздо сильнее российского», – цитирует экс-руководителя издание Metaratings.

Стоит отметить, что Семак шесть раз привёл «Зенит» к чемпионству в первенстве России.

Кроме того, петербургский клуб имеет шансы оформить золотой дубль в нынешнем сезоне. «Зенит» в суперфинале Кубка России сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».