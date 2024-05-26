«Динамо» обратилось к болельщикам после упущенного чемпионства

Пресс-служба московского «Динамо» обратилась к болельщикам после завершения сезона Российской премьер-лиги.

«Очень больно это осознавать, но сегодня нам не хватило одного маленького шага. Спасибо каждому нашему болельщику за веру и поддержку», - говорится в социальных сетях «бело-голубых».

В последнем туре «Динамо» устраивала ничья для победы в чемпионате, однако команда Марцела Лички уступила на выезде «Краснодару» со счетом 0:1. Это осечкой воспользовался «Зенит», который одолел у себя дома «Ростов» (2:1) и поднялся на первое место. Питерцы стали чемпионами в шестой раз подряд.