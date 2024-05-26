Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка

«Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что всё уже уплыло, даёт новый контракт Семаку. Лучшим тренером сезона считаю Карпина, так как «Динамо» чемпионом не стало», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».