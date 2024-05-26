Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучшего тренера сезона в РПЛ.
«Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что всё уже уплыло, даёт новый контракт Семаку. Лучшим тренером сезона считаю Карпина, так как «Динамо» чемпионом не стало», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Питерцы в заключительном туре Премьер-лиги на своем поле одолели «Ростов» со счетом 2:1. После этого успеха «сине-бело-голубые» продлили контракт с Сергеем Семаком до 2030 года.
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